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21.02.2018 19:58

Полтавченко окольцевал метро за 300 млрд

Если верить губернаторской оценке, Петербург мог бы построить кольцевую линию метро за 10 лет. Построит, в лучшем случае, четверть.
Полтавченко окольцевал метро за 300 млрд
Елена Пальм/Интерпресс

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко впервые назвал стоимость кольцевой линии петербургского метрополитена — 300 млрд рублей. За эти деньги можно было бы раз десять продлить «зеленую» ветку для чемпионата мира по футболу. Впрочем, со сроками  все еще более приблизительно, чем со стоимостью, да и наземное метро пока никто не отменял.

Удобная для запоминания сумма в 300 млрд рублей прозвучала в интервью Георгия Полтавченко телеканалу «Санкт-Петербург».

«Идет предпроектная работа по станциям участка кольцевой линии от Большого проспекта (Васильевского острова — прим.корр.) до «Лесной», – добавил градоначальник фактуры. – И начинается предпроектная работа по участку кольцевой от «Лесной» до «Ладожской».

На сколько растянется строительство линии, в Смольном не могут сказать определенно. Документация по участку от станции «Большой проспект» до «Лесной» выйдет из экспертизы в мае, потом будет приниматься решение по остальным отрезкам. Пока можно только более или менее уверенно говорить лишь о последовательности их строительства.

Первый на очереди — уже упомянутый северо-западный участок (с 9 часов до 12, если представлять кольцевую в виде циферблата). Именно здесь, по оценке чиновников, наиболее загруженный участок, и пересадочные узлы необходимы в первую очередь. На схеме развития метрополитена, которую Смольный представлял в прошлом году, эта часть отнесена на период с 2023 по 2028 год. Однако схема актуализируется, сейчас эту четверть ждут до 2030-го. Она соединит «Большой проспект», «Василеостровскую», «Спортивную», «Петроградскую», перспективную станцию «Кантемировская» на Выборгской набережной и, собственно, «Лесную».

Дальше по часовой — до «Ладожской» через «Арсенальную», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект» и «Большеохтинскую». Здесь никто конкретно по годам не загадывает, но и химерой эти планы не назовешь. К примеру реалий – претендентов на застройку «Белорусского квартала» в Полюстрово Смольный отдельно просил учитывать появление «Арсенальной».   

Самые терпеливые и юные читатели когда-нибудь дождутся южного полукольца («Дальневосточный», «Елизаровская», «Фарфоровская». «Международная», «Витебский проспект», «Парк Победы», «Броневая, «Нарвская», «Двинская»). Разумеется, на пересадочных с другими линиями узлах станции кольцевой будут носить измененные названия (к примеру, «Лесная-2», «Ладожская-2» и др.).

От чего сегодня вечером вздрогнули эксперты, так это от озвученной губернатором ценовой определенности. Так-то реалии петербургского госзаказа приучили к тому, что 35-миллиардные контракты могут в считанные секунды усыхать на треть, и к этому вопросу возвращаются лишь несколько лет спустя. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры пояснили "Фонтанке", откуда могла взяться оценка: в среднем стоимость строительства одного километра подземки в Петербурге составляет 7,5 млрд рублей. При заявленной протяженности кольцевой в 40 км вроде бы и выходят искомые 300 млрд.

Для сравнения можно сказать, что продолжение Невско-Василеостовоской линии до «Беговой» к чемпионату мира по футболу 2018 года стоит около 36,8 млрд рублей. Длина перегона — 5,7 км, так что выходит, что этот отрезок дешевле «среднего». 5,2 км второй очереди Фрунзенского радиуса стоят пока и вовсе «ненормативные» 26 млрд, но «Метрострой» надеется получить дополнительно 7,3 млрд. В целом же надо отметить, что все расходы городского бюджета в текущем году должны составить 591,6 млрд рублей. Проще говоря, половина казны могла бы уйти только на строительство кольцевой.

Осенью 2017-го Георгий Полтавченко предложил пускать на строительство метро минимум 30 млрд ежегодно и перешел от слов к делу, накинув губернаторской поправкой в соответствующую статью на 2018 год 4 млрд (к 26 млрд, заявленным в первом чтении). Тем не менее сейчас в бюджете КРТИ 2018 года на транспорт заложено порядка 28 млрд. Не все из этого расходы именно на строительство, – учитывается проектирование, реконструкция тяговой сети и замена эскалаторов на «Технологическом институте». Другими словами, при нынешних темпах на кольцевую ушло бы лет 10, но для этого пришлось бы отказаться от всех других подземных строек.

Если продолжить фантазировать и нарисовать Петербургу московский бюджет, мы бы справились за два года — в столице, по словам КРТИ, на метро тратят по 152 млрд.

Параллели с Москвой тем более актуальны, что помимо кольцевой подземной линии Смольный все еще настроен завершить проект «открытого метро». «Фонтанка» писала о его предполагаемой маршрутизации.

Совпадения по трассировке с метрополитеном понятны: концепция, которую подготовил «ЛСР-Строй», не могла не затронуть ж/д- вокзалы. В целом рассматривался вариант от перспективного жилого района Юнтолово через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискарёвку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу и до Сосновой поляны. Протяжённость — 53 км, при этом предварительно стоимость оценивается в 2,5-4 раза дешевле, чем строительство метрополитена в пересчёте на километр. В КРТИ говорят, что проекты не исключают друг друга, но в отношении наземного кольца до сих пор даже не определены источники финансирования. Это точно не городской бюджет. Кроме того, по данным «Фонтанки», ране в Смольном рассматривали также вариант, при котором железнодорожные пути и метрополитен интегрируют с помощью подземных тоннелей между городскими вокзалами.

По мнению эксперта МОО «Город и транспорт» Владимира Валдина, идеальным вариантом было бы «приручить железную дорогу», и в целом к планам Смольного он не относится серьезно. «Надо начинать с работы наземного общественного транспорта, – считает он. – Но нашим чиновникам малые дела не близки, им проще заявить многомиллиардные проекты. Кольцевую линию метро я считают сказкой, как и все проекты, до реализации которых мне не дожить». Сравнения с Москвой, по мнению Валдина, Петербург не выдерживает ни по бюджетным, ни по управленческим критериям. «У меня нет радужных ожиданий по поводу развития метрополитена после чемпионата мира по футболу, – говорит эксперт, – даже по уже утвержденным направлениям. Они могут рисовать проекты планировки хоть до Петергофа, но что толку, если до сих пор не могут решить земельные вопросы на участке между «Кировским заводом» и «Обводным каналом».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»


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