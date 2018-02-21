Пойманный на допинге российский призер Олимпиады не увидел смысла в суде

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в пробе которого обнаружили запрещенное вещество мельдоний, отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Об этом в среду, 21 февраля, сообщает ТАСС. «Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — говорится в заявлении Крушельницкого.

20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга.