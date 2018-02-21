СМИ: РФ заплатила штраф МОК

Россия заплатила Международному олимпийскому комитету (МОК) штраф в размере 15 миллионов долларов, сообщает AFP, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Финансовая санкция была наложена на страну после временной дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

Отметим, что выплата указанной суммы – один из критериев, на основании которого будет принято решение вопроса о том, будет ли отменено приостановления российского комитета перед церемонией закрытия Олимпиады- 2018 в Пхенчхане.