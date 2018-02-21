Россию завалили заказами на военную технику

Объем иностранных заказов российской продукции военного и двойного назначения вырос и на начало 2018 года превысил 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

По его словам, заказы поступают от стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Среди долгосрочных торговых партнеров России в сфере вооружения Бондарев назвал Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индию и Индонезию. Кроме того, он отметил, что заключен контракт с Турцией на поставку зенитного ракетного комплекса С-400. «У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами», — сообщил Бондарев, комментируя заявления США о том, что бюджет России потерял три миллиарда долларов из-за американских оборонных санкций.

Он подчеркнул, что данные Вашингтона о потерях российского бюджета из-за ограничений «взяты с потолка» и являются информационным вбросом. Бондарев назвал такие заявления американской стороны «частью гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России».

Информацию о трехмиллиардных потерях Москвы из-за антироссийских санкций ранее озвучила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.