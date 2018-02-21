«И эти люди запрещают мне ковырять в носу»

Отца пятерых детей тинейджерского возраста, продюсера Игоря Матвиенко забеспокоили хип-хоп и рэп. Настолько, что он предложил перенять опыт Китая, где это просто-напросто запретили. «Фонтанка» послушала, что слушает народ.

Российский продюсер Игорь Матвиенко считает, что большинство молодежных хитов пропагандируют наркотики и секс, поэтому необходимо поразмыслить про ограничение такого воздействия. «Мы на это особо не обращаем внимания… Однако дети-то пропитываются этими ощущениями», — сообщил продюсер на расширенном совещании коллегии Роскомнадзора, отметив, что его как отца подростков данная тема безумно беспокоит. Также он сделал акцент на том, что творчество должно быть со знаком плюс.

Мы решили понять, какое творчество оказывает по-настоящему позитивное влияние на умы подростков, и обратились к наследию тех музыкальных групп, чьим продюсером является сам Матвиенко.

Например, чудесная группа «Мобильные блондинки» и, безусловно, позитивный текст песни «Марина», который написала И. Степанова:

«Марина, двигай пипой, давай не залипай.



Мы же на party типа, Марина, зажигай…»



«Марина вся на стразах, Марина сияет вся.



Марина любит сразу, если попросят…»



«Марина знает имена всех футболистов в мире.



И футболисты всей страны Марине гол забили…



Марина любит Диму, умеет летать.



Когда она под Димой, Марина – звезда!»

Хороший текст. И главное – познавательный. Одно слово «пипа» чего стоит. Это может быть как представитель рода ядовитых тропических лягушек, так и китайский щипковый инструмент! Главное, не смотреть клип на эту песню, иначе рушатся все скрепы.

Симпатичный текст песни «Дура» у группы «Твоя Мишель», автор – Татьяна Ткачук:

«Я же твоя дура



Тра-ла-ла-ла-ла



Снова люблю колу,



И похожи скулы….



Я же твоя дура



Тра-ла-ла-ла-ла



Маленький твой мальчик -



Смена пола».

Самокритично. Не вполне понятно про смену пола, но ни секса, ни наркотиков не пропагандируется.

А вот группа «Лоvi», «Стань моей» – текст А. Каменского:

«Мягкий фон, расслабон, свечи на столе.



Ты хочешь поиграть со мной? Но это не по мне!..



Стань моей, а! Я подойду поближе!



Ещё чуть-чуть, и наши чувства станут только выше!»

Опять, обратите внимание, – ни намека на секс и наркотики. Всё целомудренно, со знаком плюс. Есть чему поучиться молодежи.

Группа «Корни», «Ты узнаешь её», текст – П. Джагун:

«Её изумрудные брови



Колосятся под знаком луны…»

Довольно трудно себе представить эту картину, но опять-таки ничего криминального.

Песня «Девчонки, рокеры и один ди-джей», автор текста – К. Арсеньев:

«Уже светает, девчонки тают,



Бросают взгляды на ребят,



Девчонки тают и западают на неожиданных ребят.



А ребята довольные, в них девчата влюбленные –



В Саню, Пашку, Леху, меня.



Мы к девчонкам щас подойдем,



Мы девчонок щас уведем,



Будем с ними гулять до утра. Да!»

Рэпер Ричард Семашков прокомментировал «Фонтанке» слова Игоря Матвиенко о запрете рэпа так: «А что, группа «Фабрика» или «Корни» не пропагандирует секс? Пусть Матвиенко всмотрится в участников своих групп – там много рэперов. Он их выгонит? И вообще, прежде чем запрещать рэп, может сначала запретить тонну мерзотнейшей попсы, которая явно не развивает подростков?!»

Справка

Игорь Матвиенко – российский продюсер, композитор и председатель общественного совета Роскомнадзора (с 2016 года).

Его проекты:

«Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Мобильные блондинки», «Город 312», «Моя Мишель», «Лови».

Тут бы надо остановиться, но мы нашли ещё немало шедевров отечественной поп-музыки и не можем держать это в себе. Надеемся, что детям Матвиенко они не повредят.

«Ее ноги никогда не кончались,

Ее зубы от луны отражались…» (Зверев Сергей – «Дольче Габбана»)

«Может, это ветерок твои губы колышет». ("Дискотека Авария" – «Если хочешь остаться»)

«Николай, Николай, Николай,

Не смогу разлюбить

Твой ла-ли-ла-лай». (Николай Басков и Натали – «Николай»)

"Ты, ты вошёл в меня совсем случайно". (Fantasy – «Ты вошел в меня случайно»)

«Ты знаешь, котик, Любовь – наркотик, И от неё растёт животик. Там человечек, такая лапа, откроет глазки и скажет: "Папа"…» (Наталья Подольская – "Любовь-наркотик")

«А ты любишь маму мою. Меня не замечаешь – я грущу. И целую ночь я смотрю в замочную скважину, как ты любишь маму…» (Акула – "Ты любишь маму")

Слушала

Ольга Маркина, "Фонтанка.ру"