Замглавы Фонда имущества Петербурга задержан по делу о взятке

Заместитель директора Фонда имущества Петербурга Илья Жинкин задержан по делу о сомнительных сделках с недвижимостью на Невском проспекте. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете имущественных отношений (КИО) 21 февраля.

«Задержание было произведено в понедельник на 48 часов. Мера пресечения в отношении данного сотрудника пока не избрана. Делом сейчас занимается следствие», – прокомментировали в КИО.

Ранее Фонд имущества сообщал, что сотрудник был вызван правоохранительными органами для дачи показаний, но факт задержания не подтверждал.

По данным "Фонтанки", дело возбуждено по статье 290, часть 6, "Взятка в особо крупном размере". Следствие ходатайствует об аресте Ильи Жинкина.

Напомним, 16 февраля Следственный комитет и ФСБ нанесли визит Фонду имущества и проверили сделки комитета имущественных отношений по продаже недвижимости на Невском проспекте. По данным «Фонтанки», правоохранительные органы подозревают сотрудников имущественного блока в получении взятки. Ранее Фонд имущества сообщал, что обнаружил занижение стоимости ряда объектов при выкупе предпринимателями, прежде арендовавшими их у города.

В КИО сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам. «Комитет выступает за активную антикоррупционную политику в структуре госвласти и жесткую «чистку рядов» от непорядочных чиновников», – подчеркнули в комитете.