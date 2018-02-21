Похитившего у ФСБ 550 миллионов сочинского бизнесмена экстрадировали из Испании

Предприниматель из Сочи Дмитрий Лягин похитил у ФСБ 550 миллионов, отмыл большую часть и уехал в Испанию — такой версии придерживается следствие. 21 февраля бизнесмена вернули на родину.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура России. Лягина передали в руки российской ФСИН и Интерполу в аэропорту Мадрида, однако его путь на родину был долгим. Он был задержан на территории Испании еще в феврале 2016 года, запрос на выдачу был удовлетворен осенью того же года, передача должна была состояться летом 2017-го, но судебные власти Испании ее приостановили. В Сочи бизнесмен вернулся только сегодня, 21 февраля.

В России его обвиняют в хищении 550 миллионов у ФГУПа «Кавказский ВСО», подведомственного Федеральной службе безопасности. Лягин заключил три договора подряда с этой организацией в период с июня 2011 года по декабрь 2013-го, будучи директором ООО «УК Инвест-Виктория». Работы так и не были выполнены, тем временем часть денег, 390 миллионов, по версии следствия, Лягин успел легализовать. Дело о мошенничестве и отмывании находится в производстве сочинского следственного управления УВД.