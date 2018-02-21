Трамп: За "российское вмешательство" должен отвечать Обама

Президент США Дональд Трамп считает, что отвечать за "российское вмешательство в выборы" должна администрация его предшественника Барака Обамы, во время работы которой проводилось голосование.

При этом глава государства предложил задать генпрокурору Джеффу Сешнсу вопрос, почему этого до сих пор не сделано. "Вопрос: если все российские вмешательства имели место в период администрации Обамы, вплоть до 20 января (2017 года), почему они не являются объектом расследования? Почему Обама ничего не сделал? Почему преступления демократов не расследуются? Спросите Джеффа Сешнса!" — написал Трамп в своем Twitter 21 февраля.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".