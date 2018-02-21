Европейский университет решил снова судиться с Рособрнадзором

Европейский университет подал иск в арбитражный суд Москвы на отказ в выдаче образовательной лицензии. Об этом «Фонтанке» 21 февраля сообщил ректор ЕУ Николай Вахтин.

В иске Европейский университет указывает на многочисленные нарушения законодательства со стороны Рособрнадзора. Например, согласно закону, после приема заявления на выдачу лицензии ведомство должно провести проверку документации в течение пяти дней. Тогда как между подачей заявки и подведением итогов проверки осенью 2017 года прошел целый месяц. Акт проверки при этом не был предоставлен в Европейский университет, а результат сразу опубликован на сайте.

«Обращаем ваше внимание, что непредставление Рособрнадзором акта документарной проверки существенно нарушает права университета ввиду отсутствия возможности ознакомиться с результатами проверки, а также подать возражения на акт проверки в случае несогласия с изложенными выводами», – говорится в исковом заявлении. На этом основании истцы просят отменить отказ в предоставлении образовательной лицензии.

Как сообщил ректор ЕУ Николай Вахтин, иск принят, однако пока находится без движения. Вероятно, московский арбитраж рассмотрит заявление Европейского университета в конце марта. «Пока же мы работаем как научный институт. Проводим каждую неделю собрания и отчитываемся о нашей деятельности, оптимизма не теряем», – добавил Вахтин.

Напомним, что уже больше года Европейский университет пытается вернуть образовательную лицензию.

Проверки в заведении начались в 2016 году по инициативе в то время депутата петербургского ЗакСа Виталия Милонова. Ему якобы пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза. Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. После долгих споров с властями вуз приобрел здание на Гагаринской улице и запросил у Рособрнадзора новую лицензию.