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Общество

Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla

Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla
Герман Греф/Фото:Северо-западное управление ЦБ РФ

Будущее криптовалют главу Сбербанка не волнует. А вот искусственный интеллект - это угроза. «Фонтанка» собрала 10 самых интересных высказываний Германа Грефа во время общения со студентами Университета ИТМО в Петербурге.

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21.02.2018 22:37
Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla
  1. Блокчейн, Machine learning – президент «Сбербанка» в Петербурге не изменил имиджу технократа
  2. Советское образование исчерпало себя
  3. Будет 200 новых профессий
  4. Надо учиться коммуникациям
  5. Технологии за гранью понимания людей и ЦБ – проблема
  6. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля?
  7. Общество будущего — абсолютно открытое, без секретов
  8. Как ПМЭФ до либерализма доводит
  9. Будущее криптовалюты — не волнует. Важен блокчейн
  10. ICO (первичное размещение монет криптовалют) нужно начинать регулировать
  11. Просчитались с Tesla

1 Блокчейн, Machine learning – президент «Сбербанка» в Петербурге не изменил имиджу технократа

и во время лекции в ИТМО сыпал модными терминами. Заодно рассказал о необходимости регулировании ICO, пожаловался на непонимание ЦБ принципов нейросетей и как просчитался с инвестициями в Tesla Илона Маска.  

Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla

На открытой лекции Грефа в актовом зале ИТМО негде было яблоку упасть. Не сразу внутрь смогли попасть даже журналисты и организаторы — им предлагали смотреть онлайн-трансляцию. Студентам Герман Греф рассказывал об экспоненциальном росте технологий, «скрещивании» Uber с Tesla, показывал графики и «антирекламу» умного дома, где не в меру интеллектуально развитый чайник на пару с холодильником захватывают власть. В конце нескольким счастливчикам удалось задать вопросы — но обычные студенты к микрофону не попали. Сплошь руководители лабораторий и сотрудники ИТМО.

2 Советское образование исчерпало себя

– То, что хорошая модель советского образования подошла к исчерпанию своего потенциала, очевидно всем. У нас очень мало дошкольного образования. Детские сады – это место, куда ты ребенка утром привел, его там покормли, вечером посмотрели — не поцарапали, не болеет, не кашляет — забрали, и всё. И это требует очень серьезной работы. В средней школе есть проблема «знания – навыки». Мы по знаниям сейчас как другие страны, но по навыкам хуже. При этом сейчас дети выступают наравне со студентами. У нас на олимпиаде первое место заняли студенты. А второе школьники. Это требует очень серьезного осмысления и переустройства.

3 Будет 200 новых профессий

– Целый ряд компании сделали исследования и говорят, что будет под 200 новых профессий к 2030 году. Развитие новых технологий, таких как machine learning приведет к тому, что целый ряд профессий исчезнут вообще и нужно развивать новые квалификации. Очень много говорят, что Data Science и machine learning сейчас являются прикладными знаниями в любой специальности. Данные становятся ключевым фактором для развития бизнеса, и каждый должен понимать, как это работает.

4 Надо учиться коммуникациям

– У меня сегодня была встреча с ребятами, которые прошли отбор на Лидеров России (конкурс администрации президента). 100 человек отобрали, очень интересные ребята. Сегодня у меня была встреча с 11 из них. Пятеро из Петербурга. Взять из них можно троих. И я им сказал: у каждого из вас есть по три минуты, чтобы рассказать историю, после которой я захочу вас взять. Каждый из них рассказал историю про себя. Но каждый из них не рассказал историю – почему я должен его взять к себе. Я предварительно почитал биографию каждого из них и половину времени мы потратили зря. Я задал им один вопрос: как вы думаете, какой самый главный результат коммуникации, диалога? Ответ: это иллюзия того, что это произошло. Начинать любую коммуникацию нужно с понимания этого.

5 Технологии за гранью понимания людей и ЦБ – проблема

– Для нас (развитие технологий за гранью понимания) не просто проблема, а проблема, проблема, проблема, потому что мы самый регулируемый сектор экономики. Мы перевели наши модели на нейронные сети и предъявили их для валидации (утверждения) регулятору.
Он говорит: А где формула? Как это работает? Мы: не знаем! ЦБ: Как это? Приведите тех, кто знает! Мы говорим: никто не знает.

6 Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля?

– Раньше я считал это фантастикой, смотрел фанатические фильмы и мне было приятно. А сейчас я смотрю – и мне уже не смешно. Потому что мы ко многим из вещей, которые казались виртуальными, подошли. Их можно пощупать. Очевидно, что те люди, которые находятся на самом передовом рубеже (Google и подобные компании) у них это еще более развито. Мы во втором эшелоне, не в первом. Но то, что нам видно – это очевидная опасность. Над этим надо серьезно думать.

7 Общество будущего — абсолютно открытое, без секретов

– Общество будущего будем совсем другим, чем то, что мы видим сейчас. Это 100% транспарентность. Кто из сидящих в зале готов к 100% транспарености? Поднимите руки? (пара рук все таки поднялась). Вы смотрели фильм «Сфера»? Посмотрите и в следующий раз не поднимайте руки. Я боюсь, что никто не готов к транспарентности.

8 Как ПМЭФ до либерализма доводит

– Вы знаете, когда-то я выступал здесь на Петербургском экономическом форуме, модерировал дискуссию. Это было лет 6-7 назад. И я пытался всех поддеть: как же вот вы будете жить в обществе,  управлять обществом, где у каждого человека будут равный объем информации, – асимметрия информации исчезнет. Я провоцировал дискуссию. А мой кусочек речи вырезали и гоняют уже шесть лет по интернету — «вот настоящее лицо российских либералов!». Он против того, чтобы давать людям свободу, свободный доступ к информации!

9 Будущее криптовалюты — не волнует. Важен блокчейн

– Криптовалюта – это средство для родов. Это очень точное определение. Я много раз говорил: меня мало волнует, что будет с криптовалютой, меня волнует, что будет с технологией, которая является побочным продуктом — блокчейном. Никто в эту технологию не инвестировал серьезных денег. Она уникальна тем, что сама себя рождает — сама себя финансирует. Огромное колличество энтузиастов по всему миру хотят зарабатывать на криптовалюте и вкладывают в развитие блокчейна. Это уникальный инструмент — я второго такого не могу себе представить.

10 ICO (первичное размещение монет криптовалют) нужно начинать регулировать

– Те ICO, которые мы видели в прошлом году, полностью дискредитируют саму технологию. Они дают консерваторам козыри в руки. Если вы посмотрите на перечень ICO в России – это за гранью добра и зла. Ничего общего с технологией это не имеет. Это как мошенники. Нужно устанавливать какой-то барьер... Обманываются те, кто хотят быть обманутыми, но тем не менее, есть те, кто искренне финансирует, покупает токены, не совсем понимая, что стоит за этим, и слова IPO и ICO никакой разницы для них не имеют.

11 Просчитались с Tesla


 
– Я разговаривал с визорами крупнейшим мировых автоконцернов, которые являются инженерами высочающего уровня, и задавал им вопрос про Tesla. Потому что у нас было предложение пронвестировать в Tesla на самом-самом раннем этапе развития. И я не специалист по автопрому. Я пытался собрать мнения – стоит ли это делать. И все они сказали — забудь! Ноль шансов у электрического двигателя! Гибридный двигатель! И прошло не 50 лет, а 5-6 лет, и мы видим, что продажи Tesla в Америке превысили продажи любой luxary – марки. Никто себе представить этого не мог.

Записал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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