Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla

1 Блокчейн, Machine learning – президент «Сбербанка» в Петербурге не изменил имиджу технократа

и во время лекции в ИТМО сыпал модными терминами. Заодно рассказал о необходимости регулировании ICO, пожаловался на непонимание ЦБ принципов нейросетей и как просчитался с инвестициями в Tesla Илона Маска.

На открытой лекции Грефа в актовом зале ИТМО негде было яблоку упасть. Не сразу внутрь смогли попасть даже журналисты и организаторы — им предлагали смотреть онлайн-трансляцию. Студентам Герман Греф рассказывал об экспоненциальном росте технологий, «скрещивании» Uber с Tesla, показывал графики и «антирекламу» умного дома, где не в меру интеллектуально развитый чайник на пару с холодильником захватывают власть. В конце нескольким счастливчикам удалось задать вопросы — но обычные студенты к микрофону не попали. Сплошь руководители лабораторий и сотрудники ИТМО.