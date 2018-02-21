Интерпол счел попытку объявить в розыск Родченкова политическим преследованием

Российская сторона получила отказ Интерпола на запрос о внесении в базу разыскиваемых лиц информатора ВАДА. Секретариат организации счел уголовное преследование Григория Родченкова политически мотивированным.

Как сообщают СМИ, ответ из Интерпола на запрос, направленный в октябре, был получен 21 февраля. Секретариат Интерпола отказался вносить его в базу разыскиваемых лиц, задерживать и экстрадировать.

Напомним, в России информатор всемирного антидопингового агентства заочно арестован по трем статьям УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование предварительному расследованию и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Он переехал в США в январе 2016 года. Его откровения о подмененных допинг-пробах российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи легли в ряд расследований, результатом которых стало отстранение ряда спортсменов и запрет сборной России выступать под национальным флагом на играх в Пхенчхане.

Россия была лишена 10 сочинских медалей и потеряла лидерство по итогам Игр, однако Спортивный арбитражный суд восстановил россиян в правах, и сборная вернула себе первое место в общем зачете.