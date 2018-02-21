Гендиректор "Теле2": Национальный роуминг могут отменить до конца 2018 года

Мобильные операторы достигли принципиальной договоренности с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об отмене роуминга между регионами, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор Tele2 Россия Сергей Эмдин.

Для этого компаниям придется снизить межоператорские тарифы. Фактически стоимость одних и тех же услуг операторов для своих и чужих абонентов пока отличается в десять раз, пояснил Сергей Эмдин.

"Я думаю, в пределах этого года вопрос (об отмене национального роуминга. – Прим. ред.) начнет решаться, – сказал Сергей Эмдин. – Решится он на 100% или на 90%, мы не знаем. Но если произойдет снижение межоператорских тарифов, в рамках конкурентной борьбы история с роумингом постепенно уйдет".

Кроме того, оператор готов выполнить предписание ФАС об отмене внутрисетевого роуминга до конца мая. "У большинства наших абонентов уже нет внутрисетевого роуминга, – рассказал Сергей Эмдин. – Он остался в очень узком сегменте. До мая мы планируем все это реализовать".

Первоначально ФАС требовал от "большой четверки" операторов отменить национальный роуминг к декабрю 2017 года. Однако с тех пор срок несколько раз переносили.

Впрочем, Сергей Эмдин не исключил, что отмена роуминга может привести к пересмотру тарифов.