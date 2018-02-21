В ДТП с маршруткой под Апатитами пострадали 15 человек

В результате лобового столкновения машин в Мурманской области 21 февраля пострадали 15 человек.

По данным областного ГУ МВД, по предварительной версии, на 6-м километре автодороги «Апатиты – Кировск» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту «Апатиты – Кировск».

В числе пострадавших пассажиров три ребёнка. Двое раненых попали в реанимацию.

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