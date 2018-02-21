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21.02.2018 17:50

«Красивый Петербург» пожаловался на хакерскую атаку при трансляции рейда против незаконной торговли

Движение «Красивый Петербург» сообщило о хакерской атаке при трансляции рейда против незаконной торговли в Приморском районе города. Как рассказал 21 февраля лидер движения Красимир Врански, злоумышленники с фейкового аккаунта в комментариях писали комбинацию иероглифов, которая вызывала выход из всех приложений.

Поводом для акции, которую «Красивый Петербург» накануне провел совместно ОЗПП «Потребнадзор», стало заявление главы администрации Приморского района Николая Цеда об отсутствии проблемы с нелегальными точками.

Между тем, по оценкам активистов, их в районе около 100. В ходе онлайн-трансляции рейда демонстрировались незаконные объекты рядом со станциями метро "Пионерская" и "Комендантский проспект". «Местные жители стали помечать незаконные объекты наклейками с хэштегом #ЦедУходи в знак того, что глава района до сих пор не решил проблему незаконной торговли», – отмечают в «Красивом Петербурге».

После начала хакерской атаки активистам удалось заметить бота и продолжить трансляцию. Эфир посмотрели почти 10 тысяч пользователей социальных сетей.


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