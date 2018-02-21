Петербуржец осужден за сбор дани в пользу новгородского сенатора

Водитель бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого, обвиняемого во взяточничестве, приговорен к реальному сроку как посредник. Петербуржец Вадим Смирнов объезжал регион, собирая «дань» для своего начальника.

Как сообщает новгородская прокуратура, 21 февраля Смирнова приговорили к трем годам колонии. Летом 2012 года кроме своих основных обязанностей — возить сенатора, он собирал с жителей региона деньги, которые свозил начальству. В обмен на 17 миллионов рублей, как установил новгородский районный суд, вице-губернатор области Арнольд Шалмуев и сотрудники «Новгородавтодора» могли рассчитывать на покровительство из Кремля.

Смирнов признал свою вину и вместе с Шалмуевым и начальником дорожного предприятия приговорен к реальному сроку. Напомним, вице-губернатор получил восемь лет колонии за мошенничество с бюджетными деньгами, а экс-сенатор Кривицкий арестован заочно. С февраля прошлого года он находится в розыске.