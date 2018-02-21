Театр Додина оставили с целыми ногами

В Петербурге задержан бизнесмен Максим Корнеев. Он умел решать вопросы зуботычинами и обещанием переломать ноги. Минкульт долго упрашивал ФСБ оградить его от общения с эпатажным подрядчиком.

Уголовное дело о мошенническом хищении 45 млн на проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра – Театра Европы привело следствие в трехэтажный особняк предпринимателя Максима Корнеева. Он запомнился неформальным подходом к бизнес-решениям. Заявление об угрозах на него писала даже глава Северо-Западной дирекции Минкульта Наталья Волынская.

Пробные мероприятия по делу состоялись еще летом 2017 года. Следователи провели выемку в Северо-Западной дирекции Минкульта. Их интересовала история контракта, заключенного в конце 2013-го с компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) на проектирование новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице. Фактически работами на 250 млн, с функциями субподрядчиков, занимались близкие друг к другу компании – «М-проект» и «Стройсоюз-СВ» (которая впоследствии выиграла конкурс на строительство новой сцены за 2,5 млрд рублей).

Оба контракта были расторгнуты. В проектировании Минкульт нашел дыру в 45 млн.

По словам главы Северо-Западной дирекции Натальи Волынской, одновременно с попыткой взыскать сумму через арбитраж все документы предоставлялись Федеральной службе безопасности. Кроме того, Волынская обращалась с заявлением на фактического бенефициара «Стройсоюз-СВ» Максима Корнеева.

Как вспомнила Волынская, осенью 2016 года в ее кабинете состоялся неприятный разговор с бизнесменом: «Господин Корнеев требовал от меня дополнительно проавансировать «Стройсоюз-СВ» по контракту на строительство новой сцены, хотя компания и наполовину не отработала первый аванс на 400 млн рублей. Я, естественно, отказалась, Корнеев пообещал, что через неделю я лишусь должности, а сам он найдет меня в каком-нибудь другом месте».

Неоднократные обращения Минкульта в госбезопасность сегодня, 21 февраля, подтвердил СМИ и министр Мединский.

37-летний Максим Корнеев прославился новым экономическим подходом «Ноги переломаю». Эту фразу он произнес в ноябре 2015 года в разговоре с сотрудником компании «Институт деловой репутации», которая проводит сертификацию строительных организаций, необходимую для допуска к конкурсным процедурам. Собственно, повышенный рейтинг нужен был Корнееву как раз для победы в конкурсе на строительство новой сцены.

За несколько месяцев до этого Корнеев попал еще в одну телесную ситуацию. Он и партнер Александр Караков обедали в ресторане на Суворовском. К ним подошел известный предприниматель Владимир Костин, с которым Караков занимался ресторанным бизнесом на Крестовском острове, и выразил какие-то претензии. Закончилось уличной дракой, госпитализацией Костина и его заявлением: якобы Караков ударил Костина в затылок неустановленным предметом, а Корнеев нанес не менее четырех ударов по голове и лицу. Костин обратился к мировому судье в порядке частного обвинения, 8 сентября 2016 года дело по статье 116 УК ("Побои") было прекращено в связи с декриминализацией деяния. Костин пошел в суд за компенсацией морального вреда и взыскал 10 тысяч рублей.

Методика коммуникации Максима Валентиновича перестанет быть загадочной, если иметь в виду его знакомство в прошлом с приговоренным к пожизненному заключению убийцей Андреем Телепиным по прозвищу Телепат.

В трехэтажный особняк Корнеева по делу о хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Театра Европы пришли в шесть утра 21 февраля. Телефон бизнесмена в настоящее время отключен. В соцсеть последний раз он заходил накануне вечером.

Также обыск прошел в офисе компании «Мира Групп» на Пушкинской улице в Шушарах. Корнеев, по данным СПАРК, является совладельцем фирмы и председателем правления – так он именует себя на странице в соцсети.

Днем петербургские и федеральные СМИ со ссылкой на неназванного источника, но якобы знакомого с расследованием дела (в другой вариации – близкого к следствию), опубликовали однотипную информацию о трате похищенных денег на «личное обогащение участников противоправной схемы, приобретение предметов роскоши, транспортных средств и недвижимости». Учитывая уровень жизни Корнеева, вмененная сумма вряд ли покрыла хотя бы часть его имущественных притязаний. У бизнесмена были и иные источники дохода. На то он и бизнесмен.

Несмотря на то, что юридически претензии Северо-Западной дирекции по проектному контракту обращены к ТДМ, в Петербурге крепко бытует версия, что реальным собственником компании являлся «Стройсоюз-СВ», и после того как деньги со счетов ТДМ были «вынуты», началась процедура банкротства. В интервью «Фонтанке» Корнеев признавал планы по слиянию компаний, но утверждал, что сделка не состоялась.

Сейчас и «Стройсоюз-СВ» тоже мало что из себя представляет. Контракт на строительство новой сцены расторгнут, компания тоже проходит процедуру банкротства, причем требования на сотни миллионов рублей предъявляются, в том числе, самим Корнеевым и аффилированными с ним юрлицами.



Проект новой сцены в настоящее время корректируется по требованию театра, уточнила Наталья Волынская. Работы ведутся, но незначительные.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Видео: оперативная съемка ФСБ России/konkretno2008