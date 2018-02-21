Объясняем принцип превращения винтовки в автомат на пальцах

Почему запрет Трампа на "скользящий приклад" не имеет смысла.

Президент США Дональд Трамп намерен запретить «скользящие приклады», которые превращают полуавтоматические винтовки в автоматы. Эти приклады часто используются преступниками при массовых расстрелах. У лас-вегасского стрелка-пенсионера винтовок с такими прикладами была дюжина. Объясняем, что такое «скользящий приклад» и как он работает.

Вторая поправка к конституции США гарантирует гражданам право хранить и носить при себе оружие. Но автоматическое оружие, которое после однократного нажатия на спусковой крючок стреляет очередями, под запретом с 1986 года. Поэтому в Америке очень популярны полуавтоматические винтовки, например Colt AR-15. На каждое нажатие спускового крючка приходится один выстрел. Это единственное, что в этом контексте отличает от автоматической М-16, стоящей на вооружении в армии США. AR-15 называют символом спора о праве на оружие в США, потому что именно эту винтовку чаще всего используют преступники во время массовых расстрелов. Последний такой случай произошел 14 февраля 2018 года в средней школе Марджори Стоунман Дуглас во Флориде. Погибли 17 человек.

Фото: официальный сайт производителя/colt.com

Но это недоразумение легко и легально можно исправить с помощью «скользящего приклада» для стрельбы, который на жаргоне американских любителей оружия называется «бампфайер». Российские любители огнестрельного оружия называют такие приклады «псевдоавтоогонь».

Стоит эта "приспособка" около 100 – 150 долларов. Она не запрещена законом, потому что не меняет внутренний механизм винтовки. Фактически это пружина, которая, используя отдачу от первого выстрела, заставляет спусковой крючок снова и снова упираться в палец стрелка с большой скоростью. Чтобы точность стрельбы не падала, скользящий приклад совмещают с пистолетной рукояткой. Такие приклады существуют не только для AR-15, но и для всех ее «родственников», выпускаемых в разных странах под разными названиями.

скриншот страницы интернет-магазина slidefirestock.com

Схожую с автоматом скорострельность обещают производители «примочки» для нарезного карабина Ruger 10/22 – BMF-активатора.

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Но даже если Дональд Трамп под давлением общественности введет запрет на «скользящие приклады», добиться эффекта «псевдоавтоогня» можно и без них. Например, AR-15 вполне может имитировать очередь, если вести стрельбу от бедра. Минус — потеря прицельности.

Любители умудряются делать имитаторы скользящего приклада из любых подручных средств. Например, из шнурка для ботинка. Один конец шнурка привязывают к рукояти затвора. Потом шнурок обматывают вокруг спусковой скобы и пропускают внутрь, чтобы давил на спусковой крючок. Теперь, если свободный конец шнурка намотать на палец (лакшери-версия предполагает крепление к шнурку кольца для ключей вместо «намотать») и потянуть, нажмется спуск. Затвор отойдет назад, чтобы выбросить гильзу, и вернется в исходное положение. Шнурок опять натягивается, нажимает на спуск, происходит очередной выстрел.

Проворачивать этот фокус на отечественных винтовках типа «Сайги» категорически не рекомендуется, потому что у них нет рычага автоспуска. Если выстрел произойдет при недосылании патрона, есть реальный шанс серьезно покалечиться.

Можно организовать искомый эффект еще проще – обмотав вокруг спускового крючка обычную резинку.