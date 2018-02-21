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21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

В их числе жилые комплексы «Дом на Блюхера», Botanica, Fusion, корпуса 4.5.1, 4.5.2, 8.1, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2, 8.7 квартала «Галактика», «Дом на Космонавтов», «Дом на Обручевых» и «Самоцветы». Оператором программы выступает «Глобэксбанк».

Приобретение квартиры на этапе строительства по программе ипотечного кредитования в АО «АИЖК» можно при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% стоимости квартиры. Минимальная процентная ставка составит 9,00% — при сумме кредита до 50% (включительно) от стоимости квартиры;  9,25% — при сумме кредита от 51 до 70% (включительно) от стоимости квартиры; 9,50% — при сумме кредита от 71 до 80% (включительно) от стоимости квартиры. Максимальный срок кредита – 30 лет, максимальная сумма – 20 млн рублей.

Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита: для Санкт-Петербурга от 300 тыс.рублей до  20 млн. рублей, до 80% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости.

Подробнее о программе ипотечного кредитования от АИЖК можно ознакомиться на сайте дом.рф

АО "ГЛОБЭКСБАНК" Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 01.12.2014 №1942

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Дом на Обручевых» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-004-0172.3-2015 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

ЖК Botanica  -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-013-0370.1-2017 от 06 сентября 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

Квартал «Галактика» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Самоцветы» -  застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

ЖК «Дом на Космонавтов» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-011-0273.2-2015 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/


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21.02.2018 17:50
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