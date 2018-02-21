Кудрин предрек криптовалютам большое будущее через два года

Криптовалюты имеют большое будущее, но безопасно ими пользоваться можно будет как минимум через два года. Такое мнение высказал глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин 21 февраля, отвечая на вопросы участников молодежного форума Пермского края.

Как сообщает портал gazeta.ru, эксперт призвал не спешить с их покупкой или майнингом, пока не решатся вопросы с мошенничеством и хакерским взломом. «Вот вы сегодня биткоин намайнили или купили, потеряли код и потеряли сбережения. Поэтому по мере выстраивания решений и задач минимум через два года уже какие-то выводы сложатся о криптовалюте полностью», — отметил Кудрин. Ранее глава ЦСР в ходе визита в Петербург сравнил криптовалюты с казино.