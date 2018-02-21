Въехавший в переход «Московской» пенсионер привлекался за езду в пьяном виде

Пожилой водитель, спустившийся на автомобиле в подземный переход на станции метро «Московская» 21 февраля, не только накопил богатый опыт дорожных аварий, но и организовал транспортный бизнес.

По данным «Фонтанки», за рулём SsangYong Actyon находился 63-летний Геннадий Валяев. В 2011 году его судили по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», Смольнинский суд оставил решение мирового судьи без изменений. Экстравагантность вождения выражалась также выездом на встречную полосу и наездом на препятствие. В 2013 году на парковке автомобиль Валяева столкнулся с «Мерседесом», автор аварии покинул место ДТП. Незадолго до прыжка в подземный переход, 19 февраля, машина пенсионера въехала в другой автомобиль.

В 2010 году пенсионер зарегистрировал ИП, которое специализируется на «деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам». Кроме кроссовера он управлял и более внушительными транспортными средствами – например, грузовиком Scania. Можно считать, переходу на «Московской» повезло.

Днем 21 февраля кроссовер SsangYong Actyon выехал с проезжей части на тротуар и скатился по ступенькам в подземный переход метро. По словам сотрудников ГИБДД, водитель проявил деликатность и убедился в отсутствии пешеходов, прежде чем совершить слалом. Состояние водителя оценят медики. ГИБДД проводит административное расследование.