В петербургской ГИБДД рассказали, сколько сегодня аварий

В Санкт-Петербурге 21 февраля на дорогах гололедица, жалуются автомобилисты. Очевидцы рассказывают о множестве аварий с тремя-четырьмя участниками, а также о ДТП, ставших следствиями заносов.

Так, на Троицком мосту в аварию попал пассажирский автобус. Легковую машину развернуло перед ним так, что автобусу пришлось таранить её в бок.

В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области сообщили, что сильного всплеска числа ДТП не наблюдается: чуть более 150 ДТП к 15 часам. Пострадавших также немного. Вероятно, на скользких дорогах водители снижают скорость.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».