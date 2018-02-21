Замдиректора Фонда имущества допросили по делу о махинациях с недвижимостью на Невском проспекте

Заместитель директора Фонда имущества Петербурга Илья Жинкин дал показания следствию по делу о сомнительных сделках с недвижимостью на Невском проспекте. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 февраля. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что задержан он при этом не был.

Напомним, 16 февраля следственный комитет и ФСБ нанесли визит Фонду имущества и проверили сделки комитета имущественных отношений по продаже недвижимости на Невском проспекте. Договоры, которые заинтересовали правоохранительные органы, были заключены КИО с аффилированными между собой организациями: ООО «Технология», ООО «Люкс-С» и ООО «Люкс-Сервис». По данным следствия, ранее имущественный блок Смольного отказался от услуг собственных юристов и начал оформлять переход прав собственности через сторонние предприятия. На этом сотрудники могли заработать 1 млн рублей.

В Фонде имущества уточняли, что выкупаемому помещению был умышленно нанесен урон, чтобы занизить его стоимость в ходе проведения оценки, однако сейчас город пытается возместить ущерб.