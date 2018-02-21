Греф: Сбербанк упустил шанс инвестировать в Tesla

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед студентами ИТМО в Петербурге и говоря о взрывном росте компаний вроде Uber и Amazon, признался, что Сбербанк упустил шанс инвестировать в Tesla в самом начале.

– У нас был шанс проинвестировать в «Теслу» в самом-самом начале, – сказал Греф.

По его словам, он консультировался насчёт этой инвестиции с экспертами и все сказали, что электрический двигатель не пойдёт и проект не стоит финансировать. Но в итоге прогноз оказался неправильным, и американская компания теперь презентует одну модель за другой и даже запускает электромобиль в космос.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что первая в России Tesla Model 3 выставлена на продажу через Интернет. Комплектация этой «Теслы» топовая – Long Range, машина стоит 5,95 миллиона рублей. Продает её один из автосалонов.

Около 65% российских продаж электромобилей приходится на машины американской компании Tesla Motors. По данным «Автостата», за прошлый год россияне приобрели 62 электрокара Tesla (+59% по сравнению с 2016 годом). Из них 48 автомобилей – это кроссоверы Model X, а 14 – лифтбеки Model S.