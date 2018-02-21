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21.02.2018 16:41

Путин: "Северный поток - 2" будет реализован

Президент России выразил уверенность в том, что проекты экспортных газопроводов, которые реализует РФ, будут завершены в срок. Такое мнение глава государства высказал 21 февраля на встрече с Алексеем Мордашовым, владельцем "Северстали", которая выпускает трубы под эти стройки.

"Думаю, что они ("Газпром". – Прим. ред.) будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток – 2», «Турецкий поток» идёт вовсю. «Северный поток – 2», думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объёмы вам обеспечены.

Кроме всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся развития инфраструктуры, – это мостовые переходы, другие объекты подобного рода. Мы постараемся надёжно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы", – заявил глава государства.

Напомним, что против проекта "Северный поток – 2" выступают несколько стран, прежде всего Польша и Украина, указывая на то, что он не соответствует нормам так называемого Третьего энергопакета ЕС. Тем не менее основной партнёр РФ по строительству газопровода – ФРГ – не видит причин для отмены проекта. К концу 2019 года работы по прокладке газопровода по дну Балтики из России в Германию должны быть завершены. Он рассчитан на транспортировку 55 млрд кубов газа в год.


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16.02.2018 12:30
«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов
Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
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