Главное событие года в здравоохранении Петербурга назовут врачи

«Доктор Питер» и компания Tele2 проведут голосование на церемонии награждения лидеров среди государственных клиник в рейтинге-2017. Из списка предложенных событий 2017 года участники церемонии, собравшиеся в ресторане «Палкинъ», выберут самое важное, по их мнению.

Главным событием в здравоохранении Петербурга компания Tele2 назовет то, за которое проголосует простое большинство. Выбирать они будут из пяти предложенных:

1.​ Смена руководства в городской системе здравоохранения



2.​ Завершение строительства первого в России Центра протонной терапии МИБС



3.​ Открытие новой инфекционной больницы им. Боткина



4.​ Объединение Госпиталя ветеранов войн и городских больниц № 23 и № 46



5.​ Смена кадров в клиниках в связи с требованиями о предельном возрасте для руководителей

Комментарий Олега Телюкова, директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: