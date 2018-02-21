Главное событие года в здравоохранении Петербурга назовут врачи
Главным событием в здравоохранении Петербурга компания Tele2 назовет то, за которое проголосует простое большинство. Выбирать они будут из пяти предложенных:
1. Смена руководства в городской системе здравоохранения
2. Завершение строительства первого в России Центра протонной терапии МИБС
3. Открытие новой инфекционной больницы им. Боткина
4. Объединение Госпиталя ветеранов войн и городских больниц № 23 и № 46
5. Смена кадров в клиниках в связи с требованиями о предельном возрасте для руководителей
Комментарий Олега Телюкова, директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:
– Уровень медицинского обслуживания – не просто один из показателей социального благополучия. Это фактор, влияющий на наше здоровье и во многом определяющий качество жизни в городе. Приятно, что из года в год в медицинских учреждениях Cанкт-Петербурга появляется высокотехнологичное оборудование, успешно проводятся сложнейшие процедуры, меняются к лучшему подходы при взаимодействии «врач – пациент». Есть, безусловно, и сложности, и проблемные зоны, но мы считаем важным отметить достижения. Tele2 не только поддержит рейтинг, организованный порталом «Доктор Питер». На мероприятии мы организуем онлайн-голосование и дадим возможность гостям, экспертам медицинской сферы, определить самое важное событие отрасли в 2017 году. Желаю участникам рейтинга честной победы, а всем петербуржцам – здоровья!