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Рейтинг государственных клиник
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21.02.2018 17:15

Главное событие года в здравоохранении Петербурга назовут врачи

«Доктор Питер» и компания Tele2 проведут голосование на церемонии награждения лидеров среди государственных клиник в рейтинге-2017. Из списка предложенных событий 2017 года участники церемонии, собравшиеся в ресторане «Палкинъ», выберут самое важное, по их мнению.
Главное событие года в здравоохранении Петербурга назовут врачи

 

Главным событием в здравоохранении Петербурга компания Tele2 назовет то, за которое проголосует простое большинство. Выбирать они будут из пяти предложенных:

 

1.​ Смена руководства в городской системе здравоохранения

2.​ Завершение строительства первого в России Центра протонной терапии МИБС

3.​ Открытие новой инфекционной больницы им. Боткина

4.​ Объединение Госпиталя ветеранов войн и городских больниц № 23 и № 46

5.​ Смена кадров в клиниках в связи с требованиями о предельном возрасте для руководителей

 

Комментарий Олега Телюкова, директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:


– Уровень медицинского обслуживания – не просто один из показателей социального благополучия. Это фактор, влияющий на наше здоровье и во многом определяющий качество жизни в городе. Приятно, что из года в год в медицинских учреждениях Cанкт-Петербурга появляется высокотехнологичное оборудование, успешно проводятся сложнейшие процедуры, меняются к лучшему подходы при взаимодействии «врач – пациент». Есть, безусловно, и сложности, и проблемные зоны, но мы считаем важным отметить достижения. Tele2 не только поддержит рейтинг, организованный порталом «Доктор Питер». На мероприятии мы организуем онлайн-голосование и дадим возможность гостям, экспертам медицинской сферы, определить самое важное событие отрасли в 2017 году. Желаю участникам рейтинга честной победы, а всем петербуржцам – здоровья!


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