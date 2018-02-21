Следователь пообещал больше не вызывать на допросы основателя «Додо пиццы»

Дело о распространении наркотиков в сети пиццерий передано из ОВД Южное Медведково в вышестоящую инстанцию. Новый следователь пообещал больше не вызывать на допросы владельца «Додо пиццы» Федора Овчинникова.

Об этом сам предприниматель 21 февраля сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, дело теперь ведет МВД по Северо-Восточному административному округу города Москвы, куда уже сходил на допрос владелец точки, в туалете которой была найдена закладка. Партнер-франчайзи передал владельцу сети слова следователя.

«Следователь СВАО общался уже совершенно по-другому. Он сообщил, что все это какое-то недоразумение. Он вообще не понимает, зачем на допрос был вызван основатель компании, и пообещал, что больше допросов не будет», – пишет бизнесмен.

Напомним, Овчинникова и непосредственного владельца конкретной пиццерии допросили в качестве свидетелей после того, как в полицию прислали письмо от лица некой Екатерины Прониной. В заявлении говорилось, что Овчинников и его партнеры занимаются доставкой наркотиков в Россию из Южной Америки, а бизнес — всего лишь прикрытие. После письма в одном из ресторанов была найдена закладка с запрещенным веществом.

Владелец сети выразил надежду, что эта история для него действительно закончилась, и пообещал сделать свои рестораны «самым некомфортным местом для любых криминальных элементов».

«Исключим возможность что-то спрятать в туалетах, закроем все люки и вентиляционные отверстия. Убедимся, что в пиццериях нет слепых зон для видеокамер. Введем регулярные проверки мест, в которых можно что-то оставить», – предостерегает наркодилеров бизнесмен.