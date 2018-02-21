В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы

В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.

В секциях первой очереди монтируют электрические сети и сантехнику. Вскоре начнется установка надежных и современных лифтов финской фирмы Kone. Плановый срок ввода первой очереди в эксплуатацию – 4 квартал 2018 года.

Фото предоставлено компанией Setl City

Одновременно в корпусах второй очереди, которая будет сдана в 3 квартале 2019 года, ведутся монолитные работы нулевого цикла.

Квартал «Палацио» возводится в престижном районе города с развитой транспортной инфраструктурой. В 15 минутах ходьбы от проекта располагаются станции метро «Василеостровская» и «Приморская», 2 минуты займет дорога до новой строящейся станции Правобережной линии. Внутренняя территория жилого комплекса будет разделена на шесть приватных двориков с собственным доступом для жителей каждой секции. Все секции ЖК имеют свой индивидуальный цвет и декоративные украшения — карнизы, кованые решетки, балюстрады.

Брокером проекта «Палацио» выступает «Петербургская Недвижимость». Отметим, что компания в январе вывела на рынок видовые квартиры в ЖК с террасами и панорамными окнами.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", разрешение на строительство № 78-002-0099.1-2015 от 07.10.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations