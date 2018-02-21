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03:17 22.02.2018
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21.02.2018 16:40

Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ»: спасибо читателям «Фонтанки» за помощь

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность читателям «Фонтанки», которые помогли оперативно собрать необходимую сумму для поддержки незрячей спортсменки Валентины Жагот (пара-гребля).

Напомним, накануне, 21. Февраля, Фонд обратился за помощью к читателям нашего издания: петербургской незрячей спортсменке Валентине Жагот для продолжения безопасных тренировок и выступлений на соревнованиях необходимо было приобрести тест-полоски для говорящего глюкометра. Стоимость не очень велика – 7800 рублей, но для спортсменки это большие деньги.

После публикации на «Фонтанке», в считанные часы необходимая сумма была собрана.

«За несколько часов проект удалось закрыть. Спасибо всем, кто внес свой вклад. Вместе мы помогаем быстрее!» – поблагодарили в Фонде.

Валентина Жагот, бронзовый призер чемпионата Мира – 2016 по пара-гребле indoor (спортсмены соревнуются на специальных тренажёрах в помещении), многократный победитель Всероссийских турниров и международных стартов на открытой воде. Валентина уже более 10 лет занимается адаптивной греблей и продолжает активно выступать.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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