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21.02.2018 16:20

Сало на Украине рекордно дорого

На Украине так называемый индекс мясной корзины (включает в себя по килограмму свинины, говядины, сала, курицы в виде тушки и филе и вареной колбасы первого сорта) за год увеличился на 40 процентов.

Об этом в своем Facebook написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Верховной рады Алексей Дорошенко, сообщает Лента.ру.

Подорожали все виды мяса, стоимость мясной корзины увеличилась с 377 гривен до 529 гривен. Наибольший рост продемонстрировало сало — на 80 процентов, до 72 гривен за килограмм (около 150 рублей по курсу ЦБ РФ). Стоимость свинины выросла на 55 процентов, вареной колбасы — на 34 процента, куриной тушки — на 31 процент, куриного филе — на 30 процентов, говядины — на 29 процентов.

Борщевой набор (в него входят по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука) за год подорожал на 35 процентов с 23,3 гривны в конце января 2017 года до 31,4 гривны в конце января 2018-го. Больше всего выросла цена на свеклу — 73 процента, морковь подорожала на 64 процента, лук — на 24 процента, капуста — на 22 процента, картофель — на пять процентов.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что госдолг Украины перевалил за 2 триллиона гривен, или 77 млрд рублей.


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20.02.2018 13:20
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Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
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