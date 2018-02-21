Суд отказался рассматривать иск Навального о блокировке расследования про Дерипаску и Приходько

Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального, который требовал признать незаконным решение Роскомнадзора о блокировке страниц с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.

Об этом 21 февраля сообщил портал meduza.io.

Ранее Роскомнадзор внес публикацию ФБК в реестр запрещенных сайтов на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Таганский суд указал именно на то, что Роскомнадзор выполнял это решение.

Юрист ФБК Иван Жданов утверждал, что «Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы своих полномочий».

Напомним, в расследовании ФБК, которое вышло 8 февраля, говорится, что вице-премьер российского правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки, которую Алексей Навальный называет сотрудницей «индустрии эскортных услуг». По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой.