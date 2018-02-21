Генпрокуратура отправила дольщиков «Охта-Модерна» к тем, на кого они жаловались

Дольщикам многострадального петербургского ЖК «Охта-Модерн» (текущее название — ЖК «На Охте») ответила на жалобы Генпрокуратура России. Однако, как рассказали они «Фонтанке» 21 февраля, после более чем месячного ожидания ответа они получили отписку, которая гласила: жалоба дольщиков на бездействие петербургской горпрокуратуры передана… в петербургскую горпрокуратуру.

Претензии в отношении городского надзорного ведомства дольщики собрали в пакет документов размером 480 листов. 18 января его передали в Генеральную прокуратуру в Москве. Но ответ жалобщики получили от прокуратуры СЗФО. Она и сообщила, что пакет претензий вернулся к в Петербург.

«Для нас это нонсенс. Мы привезли сотни листов отписок от местной прокуратуры, специально поехали на прием в Москву, чтобы лично передать документы. А в итоге вся пачка документов вернулась обратно в Петербург. Это похоже на издевательство», – заявляет Денис Наумчук, один из подписавших жалобы.

В начале февраля дольщики «Охта-Модерна» организовали серию пикетов у полпредства президента в СЗФО. Итогом пикетирования, как они говорят, стало совещание в петербургском комитете по строительству, где дольщиков заверили, что объект достроит Группа ЛСР. Однако официальных подтверждений от компании не последовало. Сами дольщики полагают, что это способ оттянуть время и не нагнетать атмосферу перед выборами.