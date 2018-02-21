На стройке в Московском районе взорвался газовый баллон: пострадали двое

Хлопок услышали на Дунайском проспекте в Петербурге днём 21 февраля: на территории стройки взорвался баллон.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС города, на улице у второго корпуса 14-го дома по Дунайскому проспекту произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали два человека, их госпитализировали. Инцидент произошёл на территории стройки.

В начале февраля взрыв вынес стекла в десяти квартирах на третьем этаже одного из корпусов ЖК «До ре ми» в Коломягах. ЧП произошло из-за разгерметизации газового баллона, который использовался при нагреве пленки для натяжного потолка. По предварительной версии, непосредственной причиной происшествия может быть прикуренная сигарета. Взрыв расследуют как уголовное дело по 238-й статье УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкое причинение вреда здоровью человека).