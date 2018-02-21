Испугавшись «заразных» избирателей, петербурженка предложила переместить голосование из детсада в храм

Жительница Петербурга, переживая за здоровье детей, попросила уполномоченного по правам ребенка поспособствовать переносу избирательного участка из детсада. В качестве альтернативы она предложила церковь.

О недовольстве одной из мам сайт Светланы Агапитовой рассказывает 21 февраля. В приемную детского уполномоченного обратилась женщина и попросила помочь перенести из детского сада избирательный участок, так как голосующие и наблюдатели могут принести в дошкольное учреждение инфекции.

«Как после такой антисанитарии малышам находиться в группах?! Мы, родители, очень переживаем за деток. На территории нашего муниципального образования есть другие места, в которых возможно разместить избирательный участок – в храме, например», – цитируют петербурженку в аппарате Агапитовой.

Как объяснила женщине детский обмудсмен, перенести УИК в храм невозможно, так как здание, в котором проходит голосование, по закону должно принадлежать государству. Ближайшая в микрорайоне школа закрыта на ремонт, поэтому голосовать горожанам больше негде. В администрации Красносельского района уполномоченной пообещали, что после визита «заразных» избирателей в саду тщательно уберутся и проведут дезинфекцию.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.