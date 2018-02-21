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21.02.2018 15:52

Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки

Российские банки будут напоминать клиентам о размере долга и лимите по кредитным картам после каждой транзакции по карте. Такие поправки вошли в законопроект «О потребительском кредите (займе)», который прошел второе чтение в Госдуме 21 февраля.

Сейчас банки обязаны информировать клиентов об операциях по переводу денег с помощью СМС или по электронной почте. На кредитные карты, а также на информацию по остаткам на счете эти требования не распространяются.

В пояснительной записке к документу говорится, что введение подобной практики позволит «исключить случаи заблуждения клиента о возможных средствах для их использования». По мнению депутатов, клиенты путают объем средств на счете с кредитным лимитом по карте и в итоге накапливают долги перед банками.


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Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
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02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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