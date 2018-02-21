В банк - после скана сетчатки глаза

Банкиры соберут с россиян записи голоса, фото, в перспективе - скан сетчатки глаз и рисунки вен на ладонях, и начнут продавать клиентов друг другу по 200 рублей за душу. Технологию хранения данных уже сертифицировала ФСБ.

Включить камеру, прочитать цифры с экрана, потрогать ухо, моргнуть и сделать вклад в новом банке. Так уже с лета 2018-го будет выглядеть взаимодействие россиян с кредитными учреждениями через Единую систему биометрической идентификации. Один раз показавшись ей «со всех сторон», можно будет удаленно стать клиентом любого банка, а в перспективе оформлять ОСАГО, КАСКО, получать медицинские и образовательные услуги.

С 1 июля 2018 года вступит в силу федеральный закон № 482-ФЗ, который позволит гражданам удаленно открывать счета и проводить операции в новых банках удаленно (сейчас такое возможно только там, где обслуживается клиент). Явиться в отделение придётся, но обещают, что всего один раз — показаться на камеру и поговорить в микрофон, после чего банк загрузит данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), из которой его конкуренты смогут выкупить конкретного клиента за 200 рублей.

Работы над ЕБС «Ростелеком» начал в прошлом году. А 19 февраля представил результаты. За это время, говорят в компании, инвестировали в систему около 250 млн рублей, а в перспективе на её развитие добавят еще 1,5 млрд собственных средств.

Сегодня в тестировании системы участвует более 10 российских вендоров (поставщиков) биометрических решений. Среди них петербургский Центр речевых технологий (ЦРТ), известный, например, по системам идентификации болельщиков на петербургских стадионах и расшифровкой записей с подлодки «Курск».

В рабочую группу проекта входят 12 банков, среди которых ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, СКБ-банк, Сбербанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Банк «Хоум Кредит», Ак Барс Банк. Конечный список кредитных учреждений, которые смогут работать с Единой биометрической системой, определит ЦБ РФ.

Оператор биометрической системы (который получает деньги от пользователей и обслуживает её) будет определен распоряжением правительства РФ весной 2018 года. Согласно букве закона, им должна стать компания, «занимающая существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации». Под это определение вполне подходит «Ростелеком».

Закупать оборудование для снятия биометрических данных банки будут за свой счет. Для работы с ЕБС рабочее место каждого операциониста потребуется оборудовать камерой и микрофоном.

«На сегодняшний день определены требования к оборудованию для получения качественных биометрических данных, которые предоставляются банкам, участвующим в тестировании системы», – сообщили «Фонтанке» в "Ростелекоме". Ранее потенциальные расходы банков на это оценивались в 1,5 трлн рублей.

Окупать инвестиции в оборудование и разработку планируется за счет нехитрой монетизиации: в момент удаленной биометрической идентификации каждого нового клиента банки будут перечислять 200 рублей разработчикам платформы и банку (примерно в равных долях), который эту информацию загрузил. Такая модель, как считают в «Ростелекоме», позволит постепенно окупить расходы на ее создание, не дав дополнительной финансовой нагрузки на банки. Но это только в первые два года бесплатного использования системы. Затем для кредитных учрежений введут индивидуальные тарифы за доступ, которые будут зависеть от количества созданных биометрических профилей. Граждане смогут пользоваться ЕБС бесплатно.

Кроме возможности сдать биометрические данные, клиент имеет право от него отказаться и пользоваться паспортом и лично приходить в отделение, по старинке. Человек также может в случае необходимости потребовать удалить свои данные из системы.

При этом в самих банках считают такой механизм привлечения клиентов очень дешевым — существующие сейчас проверки личности клиента обходятся гораздо дороже и – главное, что клиенту будет проще выбирать банк не по территориальному признаку, а по условиям. А операции станут быстрее.

– Сумма 200 рублей в данном случае – это стоимость привлечения одного клиента. Для банков, привлекающих клиентов дистанционно, это будет очень выгодно, поскольку стоимость привлечения через классические каналы в разы дороже, – сообщил «Фонтанке» Вячеслав Карнаушевский, руководитель проектов «Бинбанка».

Процесс первой «живой» идентификации в отделении займет у клиентов 15 минут, уверили «Фонтанку» в «Сбербанке». Это включая подписание документов, регистрацию, сбор биометрии и передачу в ЕБС. Дальнейшая идентификация (при передаче данных клиента в новый банк), как добавили в «Ростелекоме», будет идти через мобильное приложение или веб-сайт системы и займет не более одной минуты.

– Пользователю потребуется выбрать интересующую услугу, авторизоваться в системе ЕСИА (портал госуслуг) и предоставить согласие на передачу биометрических данных. После этого гражданин снимает видео – глядя в камеру (телефона, web-камеру компьютера) называет цифры с экрана и отправляет данные в Единую биометрическую систему, где их сверяют с образцами, – пояснили в Ростелекоме.

Для безопасности персональные и биометрические данные граждан будут храниться раздельно: в системе ЕСИА будут храниться паспортные данные, а биометрические – в Единой биометрической системе. При идентификации гражданина происходит лишь сличение идентификаторов из этих систем, поэтому даже если злоумышленнику удастся получить доступ одной из них, уверяют разработчики, "пройти контроль" будет невозможно.

Кроме того, в системе предусмотрены и механизмы определения живого человека (команды на экране, например, могут попросить потрогать ухо или моргнуть), и выявление аномалий на основе алгоритмов машинного обучения, и хранение данных в особо защищенном контуре «Ростелекома». Дата-центр, кстати, уже сертифицирован ФСБ.

За рубежом достаточно много аналогов создаваемой российской системы. Но там они не включают в себя единого оператора — это традиционное российское ноу-хау.

– Существует много аналогичных схем, в которых банки могут проводить перекрёстную процедуру идентификации клиентов, – но не у нас. Основное отличие в том, что, во-первых, такие схемы децентрализованы, не замыкаются на единого оператора, а реализованы в рамках создания цифровой доверенной среды между участниками, а во-вторых, удалённая идентификация проводится не только биометрией, но и другими альтернативными способами, которые по разным причинам могут быть удобнее для клиента, – сообщили «Фонтанке» в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Минфин, Центробанк, МВД, операторы и разработчики системы уверяют, что она крайне необходима, говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». Но у них свои корыстные интересы.

– Так, «Почта-банк» утверждает, что благодаря биометрической системе распознавания лиц в 2017 году уже смог предотвратить около 10 тысяч мошеннических сделок на 1,5 млрд рублей. В «Тинькофф банке» также подтвердили, что экономят благодаря технологии распознавания лиц десятки миллионов рублей ежемесячно. «Ренессанс Кредит» уточнил, что данные технологии позволяют отклонять большую часть мошеннических заявок, оформленных по поддельным паспортам, – отметил Коренев.

Однако следует понимать, что каждый из бенефициаров системы видит в ней свою выгоду.

– МВД пополняет свою базу биометрических данных граждан. Крупные банки усиливают свою конкурентоспособность на фоне мелких. «Ростелеком», а также все причастные к разработке и эксплуатации, получают свою долю дохода.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»