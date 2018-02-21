Мединский: Расследование в МДТ инициировало Минкультуры

Расследование пропажи денег при проектировании новой сцены Малого драматического театра в Петербурге началось по инициативе Минкультуры. Об этом сообщил 21 февраля глава ведомства Владимир Мединский

«Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер», — цитирует чиновника портал gazeta.ru.

Мединский подчеркнул, что речь идет именно о недобросовестных проектировщиках, а театр в данном деле не задействован. «Мы и дальше будем эту скверну выкорчевывать», — заявил чиновник.

О том, что пропавшие при проектировании новой сцены МДТ 45 млн рублей стали уголовным делом, стало известно сегодня. Как следует из распространенной 21 февраля ФСБ информации, дело возбуждено по особо крупному мошенничеству (статья 159 УК).

Как ранее сообщала «Фонтанка», контракт на 250 млн рублей Минкульт заключил в 2013 году с Театрально-декорационными мастерскими (ТДМ). По его условиям подрядчик должен был спроектировать новую сцену Академического малого драмтеатра (Театр Европы) на Звенигородской улице, 7. Проект не реализован, контракт расторгнут. Сейчас ТДМ проходит процедуру банкротства.

Компанию ТДМ создавали Владимир Халиф, Владимир Струев, Александр Шимберг, к ней имел отношение нынешний директор Александринского театра Григорий Попов. В 2016 году в отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело о хищении 50 млн рублей при поставке видеотабло на «Санкт-Петербург арену».