За двойное убийство 16-летней давности в Архангельской области задержали петербуржца

Следственный комитет Петербурга нашел в Архангельской области подозреваемого в убийстве двух девушек и поджоге их квартиры. Преступление было совершено в 2002 году.

Как 16 лет назад писала «Фонтанка», в четыре утра 8 июля 2002 года на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга загорелась квартира. После разбора завалов были найдены тела двух девушек – 16 и 26 лет. 21 февраля 2018 года СК раскрыл подробности дела: обеих задушили и, прежде чем поджечь квартиру, забрали оттуда деньги, драгоценности и прочие вещи на общую сумму в 200 тысяч рублей.

По данным Следственного комитета, в деле фигурируют трое преступников — двое из них уже находятся в колонии за другие преступления, а третьего 19 февраля в Архангельской области задержали оперативники полицейского главка Петербурга. 35-летний житель Северной столицы неоднократно осуждался, сейчас решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинений. Новые обвинения грозят и его отбывающим сроки сообщникам.