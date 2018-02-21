Песков: Путин выступит с посланием парламенту 1 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию состоится 1 марта.

Об этом 21 февраля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости». «Сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Он продолжает работать над посланием. Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта», — сказал Песков.

В предыдущие годы Путин оглашал послание в конце года, однако в декабре 2017-го традиция была нарушена. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко подчеркивал, что обращение к парламенту — право главы государства, и он может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Оглашение президентом послания Федеральному собранию предусмотрено конституцией. В этом обращении глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу.