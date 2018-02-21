Ростуризм: Не ездите в США. Там эпидемия гриппа

Еще
03:18 22.02.2018
Пришлите свою новость!
02:28
Лауреат “Золотого глобуса” выходит на экраны
01:50
Мэрил Стрип и Том Хэнкс возглавят войну Пентагона и журналистов
01:31
В Михайловском замке покажут одного из первых русских экспрессионистов
01:25
Воевавший на Украине контрактник из Каменки пропал с кулоном Девы Марии
01:17
Измученный ожиданием наследства петербуржец задушил родную тетю
01:14
"Все деньги мира" Ридли Скотта выходят в прокат
01:07
Туман развернул в Москву петербургский рейс из Дубая
00:27
СМИ: Путин выступит с посланием ко «всему гражданскому обществу», а не только к «пиджакам»
00:16
ФСБ Петербурга попала под военное следствие по делу анархистов
00:04
Петербуржы увидят закулисье Новой сцены Мариинки
21/02
Патриарх Кирилл: «Люди больше всего грешат языком»
21/02
Transparency International: Россия в индексе восприятия коррупции сравнялась с Папуа-Новой Гвинеей
21/02
Россия требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии
21/02
Беглый ресторатор Орлов задержан на границе
21/02
Глава парламента Петербурга о кандидате в президенты: Собчак — как слон в зоопарке
21/02
Полтавченко собирается пойти на третий срок
21/02
В Германии задержали россиянина за участие в беспорядках на чемпионате Европы-2016 по футболу
21/02
На Ветеранов «Ларгус» влетел в колесо троллейбуса, зацепив легковую и маршрутку
21/02
Туман «отключил» свет на ЗСД
21/02
Федерация керлинга собирается бороться за Крушельницкого
21/02
Финская таможня устроит аукцион конфискованных биткоинов
21/02
Tele2 обеспечит интернет-доступ в петербургском метро
21/02
На Александровской Фермы машину разрезали, чтобы достать раненого
21/02
В Выборгском районе лопнул магистральный трубопровод
21/02
Глава дирекции Минкульта: Работа ФСБ не повлияет на сдачу новой сцены МДТ
21/02
«МБХ Медиа» Ходорковского сообщил о блокировке Роскомнадзором
21/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 февраля
21/02
Финский кондуктор остановил два поезда ради одной семьи
21/02
Пойманный на допинге российский призер Олимпиады не увидел смысла в суде
21/02
СМИ: РФ заплатила штраф МОК
21/02
Toyota рассказала об обновлённом минивэне Alphard для России
21/02
Россию завалили заказами на военную технику
21/02
Замглавы Фонда имущества Петербурга задержан по делу о взятке
21/02
Похитившего у ФСБ 550 миллионов сочинского бизнесмена экстрадировали из Испании
21/02
Назван главный претендент на должность режиссёра бондианы
21/02
Трамп: За "российское вмешательство" должен отвечать Обама
21/02
«Скандинавию» полностью приведут в европейский вид не раньше 2030 года
21/02
Европейский университет решил снова судиться с Рособрнадзором
21/02
Интерпол счел попытку объявить в розыск Родченкова политическим преследованием
21/02
Гендиректор "Теле2": Национальный роуминг могут отменить до конца 2018 года
21/02
В ДТП с маршруткой под Апатитами пострадали 15 человек
21/02
Пробы с полигона "Красный Бор" изучат в Финляндии
21/02
«Красивый Петербург» пожаловался на хакерскую атаку при трансляции рейда против незаконной торговли
21/02
Германия сенсационно вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде
21/02
Петербуржец осужден за сбор дани в пользу новгородского сенатора
21/02
Кудрин предрек криптовалютам большое будущее через два года
21/02
Въехавший в переход «Московской» пенсионер привлекался за езду в пьяном виде
21/02
Главное событие года в здравоохранении Петербурга назовут врачи
21/02
В петербургской ГИБДД рассказали, сколько сегодня аварий
21/02
Численность населения Хельсинки приближается к 645 тысячам
21/02
Замдиректора Фонда имущества допросили по делу о махинациях с недвижимостью на Невском проспекте
21/02
Греф: Сбербанк упустил шанс инвестировать в Tesla
21/02
Путин: "Северный поток - 2" будет реализован
21/02
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ»: спасибо читателям «Фонтанки» за помощь
21/02
Следователь пообещал больше не вызывать на допросы основателя «Додо пиццы»
21/02
Замок «Ласточкино гнездо» закроют на ремонт
21/02
Сало на Украине рекордно дорого
21/02
Суд отказался рассматривать иск Навального о блокировке расследования про Дерипаску и Приходько
21/02
Генпрокуратура отправила дольщиков «Охта-Модерна» к тем, на кого они жаловались
21/02
На стройке в Московском районе взорвался газовый баллон: пострадали двое
21/02
Испугавшись «заразных» избирателей, петербурженка предложила переместить голосование из детсада в храм
21/02
Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки
21/02
Серебренников в суде: «Я не мог видеть родителей. И вот мама умерла»
21/02
Мединский: Расследование в МДТ инициировало Минкультуры
21/02
Путепровод на линии "Таммисуо-Гвардейское" откроют осенью
21/02
За двойное убийство 16-летней давности в Архангельской области задержали петербуржца
21/02
Песков: Путин выступит с посланием парламенту 1 марта
21/02
Ростуризм: Не ездите в США. Там эпидемия гриппа
21/02
Билл Гейтс появится в сериале «Теория большого взрыва»
21/02
Тень от телебашни Петербурга появилась в небе
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
21.02.2018 15:14

Ростуризм: Не ездите в США. Там эпидемия гриппа

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в США по причине свирепствующего там смертельно опасного заболевания. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Ростуризма 21 февраля.

"Согласно поступившей в Федеральное агентство по туризму информации, в Соединенных Штатах Америки отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу. Минздрав США сообщил о резком росте числа случаев заболевания гриппом среди американцев. Эпидемия объявлена на территории всей страны, за исключением столичного региона и штата Гавайи. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти. Распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам", – пугает россиян федеральное агентство.

"Согласно статистике органов власти в сфере здравоохранения штата Калифорния, уровень смертности от гриппа и одного из его последствий – пневмонии – достиг 70 человек в неделю. Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект. Научные центры США активизировали усилия по разработке новых препаратов, повышающих иммунитет людей и животных", – продолжает нагнетать страсти ведомство.

В связи с вышеперечисленным Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих турпродукты, связанные с посещением США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания в этой стране.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, планирующим туристические поездки в Соединенные Штаты Америки, принимать в расчет эпидемиологическую ситуацию в стране. "Туристам, уже находящимся на территории США, рекомендуется соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором меры по профилактике гриппа", – добавлено в сообщении.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40

Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%

«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц

Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ростуризм: Не ездите в США. Там эпидемия гриппа
Доехать на "Аллегро" до Хельсинки можно будет за 29 евро
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
На эстонских паромах стало вполовину больше российских туристов
«Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в Израиль из Петербурга на весь февраль
МИД РФ попросил россиян не летать на Мальдивы
Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны в РФ - реже
Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
Определена дата первого рейса из России в Египет
Петербургские люкс-отели обогнали по ценам московские
Улететь из Пулково - дороже, зато куда глаза глядят
Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали
Тур в Египет. Собери сам
Таможня заглянула в чемоданчик
Как превратить коммуналку в хостел класса «люкс»
Пикап выходного дня
Какую страховку взять с собой в финские горы?
"Брусничное" как лотерея
Колесим по Малой Финляндии
Как стать космическим туристом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Объясняем принцип превращения винтовки в автомат на пальцах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Как наши фигуристки на Олимпиаде дважды побили мировые рекорды за 20 минут

Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.