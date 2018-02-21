Ростуризм: Не ездите в США. Там эпидемия гриппа

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в США по причине свирепствующего там смертельно опасного заболевания. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Ростуризма 21 февраля.

"Согласно поступившей в Федеральное агентство по туризму информации, в Соединенных Штатах Америки отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу. Минздрав США сообщил о резком росте числа случаев заболевания гриппом среди американцев. Эпидемия объявлена на территории всей страны, за исключением столичного региона и штата Гавайи. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти. Распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам", – пугает россиян федеральное агентство.

"Согласно статистике органов власти в сфере здравоохранения штата Калифорния, уровень смертности от гриппа и одного из его последствий – пневмонии – достиг 70 человек в неделю. Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект. Научные центры США активизировали усилия по разработке новых препаратов, повышающих иммунитет людей и животных", – продолжает нагнетать страсти ведомство.

В связи с вышеперечисленным Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих турпродукты, связанные с посещением США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания в этой стране.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, планирующим туристические поездки в Соединенные Штаты Америки, принимать в расчет эпидемиологическую ситуацию в стране. "Туристам, уже находящимся на территории США, рекомендуется соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором меры по профилактике гриппа", – добавлено в сообщении.