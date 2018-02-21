Импорт шоколада в Россию вырос в 1,5 раза

Россияне стали есть больше импортных сладостей, следует из оценки Центра исследований кондитерского рынка. Отчет опубликован 21 февраля.

Ввоз кондитерских изделий из-за рубежа по итогам 2017 года увеличился на 25,4%. Всего было импортировано 242,8 тыс. тонн на сумму 816,1 млн долларов. Почти половина этой суммы пришлась на шоколад и шоколадные изделия. Причем объемы поставок этой продукции из заграницы увеличились на 45% по сравнению с 2016-м годом. Импорт мучных сладостей вырос на 20,5%.

«Объем ввоза кондитерских изделий в 2017 году оказался самым высоким, начиная с кризисного 2015 года», – подчеркивают в ЦИКР. Эксперты объясняют рост спроса на сладости снижением цен, который произошел из-за удешевления сырья, в частности, снижения мировых цен на какао. В 2018-м году тенденция сохранится, прогнозируют экономисты. Хотя доля импорта на рынке сравнительно невысока: заграничные кондитерские изделия заняли лишь 7% всего объема потребления.

Крупнейшими поставщиками кондитерских изделий стали страны Евросоюза и Швейцария — на них приходится около 40-60% импорта в зависимости от категории. Еще до 30% ввозится из Белорусии и Казахстана. Крупнейшими импортерами шоколадной продукции также стали Германия, Польша, Италия.