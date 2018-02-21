Еще
15:12 21.02.2018
Новость часа
13:36
За рулём кроссовера на «Московской» был пенсионер. Он пропустил пешеходов и съехал в переход
Пришлите свою новость!
15:02
Тень от телебашни Петербурга появилась в небе
14:58
На месте снесенной фабрики «Ладога» построят жилье
14:51
Импорт шоколада в Россию вырос в 1,5 раза
14:47
Глава МОК поговорил с Левитиным по поводу российского триколора на закрытии Олимпиады
14:40
К ночи в Петербурге ждут -22...-24
14:37
Глава МИД Украины рассказал о массовом бегстве жителей из страны
14:28
Российские власти займутся организацией движения на "дороге смерти" к "Брусничному"
14:24
Переход на «Московской» открыли после покатушек пенсионера на кроссовере
14:22
Депутаты продлили действие материнского капитала в Петербурге
14:16
Главный синоптик Петербурга получил медаль от МЧС
14:11
Манчини: Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой проблемой
14:07
Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх
14:00
Российские лыжники Спицов и Большунов выиграли серебро в командном спринте на Олимпиаде
13:55
Петербургские депутаты хотят запретить звуковую рекламу микрозаймов
13:50
Суд разрешил КИО расторгнуть договор с арендатором «Морского вокзала»
13:36
За рулём кроссовера на «Московской» был пенсионер. Он пропустил пешеходов и съехал в переход
13:34
На Малоохтинском дама, едучи по встречке, получила удар сзади
13:26
Эксперты: Петербургские отели в 2018 году поднимут цены на 10-15%
13:21
Forbes исключил «Юлмарт» из ТОП-20 самых дорогих компаний Рунета
13:16
Возле штаба Путина в Петербурге задымило
13:07
Российские хоккеистки проиграли бронзу Олимпиады финкам
13:00
Трое судей Уставного суда Петербурга прекратят полномочия
12:56
В загородном доме в Ленобласти нашли килограммы наркотиков и нарколабораторию
12:53
Въехавший в подземный переход внедорожник заблокировал один вход на «Московскую», а на Типанова собрал пробку
12:47
Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал Олимпиады
12:40
ЕГЭ переведут в электронный формат
12:31
Медики обследуют водителя внедорожника, скатившегося в переход «Московской»
12:20
В Республике кошек отметят «День защитников котечества»
12:16
Внедорожник въехал в подземный переход на «Московской»
12:12
Суд подтвердил правоту УФАС в споре со Смольным о полномочиях ГЦРР
12:07
Спикер ЗакСа Петербурга решил уйти в отпуск ради работы на кампанию Путина
11:56
В деревне Бор выгорел дом с пенсионерами из Купчино
11:49
Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче с Россией и пропустил 3 шайбы
11:45
Депутаты Петербурга хотят ввести единый день приёма граждан и пропускать льготников без очереди
11:41
В НАТО перестали считать Россию угрозой
11:36
Сборная Чехии по хоккею стала первым полуфиналистом Олимпиады, сборная США вылетела
11:35
Украденный с петербургского рейса смартфон грузчик подарил девушке в День всех влюбленных
11:32
Банк России: Инфляция ещё замедляется
11:22
Три дороги к ЖК «Юнтолово» откроют для автомобилистов
11:20
Застройщики предлагают пересмотреть правила строительства соцобъектов
11:06
Ветер донес до Приморского района запах со свалки
11:01
Депутаты Петербурга хотят учредить День профсоюзного работника
10:59
Пропавшие 45 млн при проектировании новой сцены МДТ стали уголовным делом
10:57
Следственный комитет и ФСБ проверяют сделки КИО по продаже недвижимости на Невском проспекте
10:47
Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов
10:47
Комитет по экономической политике Смольного возглавит бывший топ-менеджер «Аэрофлота»
10:28
Морозное утро подарило петербуржцам гало
10:17
СМИ: Совладельцы Промсвязьбанка после начала санации сняли со счетов в другом банке 4,5 млрд
10:10
Замкомбат из-под Воронежа поймал своего дезертира под Всеволожском
09:59
Петербуржца, «разжигавшего» в Сети, отправили на биржу труда
09:40
Известный в Петербурге девелопер найден мертвым
09:26
Самолет «Саратовских авиалиний» не смог приземлиться в Пулково из-за тумана
09:24
В Англии нашли боксерские перчатки времен Римской империи
09:18
После падения сосульки на прокурорского ребенка в Петербурге возбуждено дело
09:05
У России — бронза в ски-кроссе
08:51
После массовых убийств во Флориде и Лас-Вегасе Трамп хочет запретить «скользящие приклады»
08:40
Горящий автомобиль «поджёг» Московское шоссе
08:33
Загитова перекрыла рекорд Медведевой в короткой программе на Играх
08:26
«Пушкинскую» вернули пассажирам
08:21
Россиянка Медведева установила новый рекорд в фигурном катании на Играх
08:11
"Пушкинская" закрыта на проверку
08:09
Минкульт предлагает навсегда блокировать пиратские сайты без решения суда
01:48
Эрмитаж объединил стекло и кружево
01:31
Десятикратный лауреат «Грэмми» наполнит Филармонию звуками кубинского джаза
01:14
Как по-новому использовать старинные газгольдеры, расскажут в Публичке
00:47
Ту-95МС слетали к Японии
00:40
В детском саду Агалатово руку ребенка затянуло в карусель
00:31
Петербург окутан морозным туманом
00:17
В Ленобласти выросло число безработных
20/02
Белый дом США: Обама был слишком слаб, чтобы надавить на Россию
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
21.02.2018 14:51

Импорт шоколада в Россию вырос в 1,5 раза

Россияне стали есть больше импортных сладостей, следует из оценки Центра исследований кондитерского рынка. Отчет опубликован 21 февраля.

Ввоз кондитерских изделий из-за рубежа по итогам 2017 года увеличился на 25,4%. Всего было импортировано 242,8 тыс. тонн на сумму 816,1 млн долларов. Почти половина этой суммы пришлась на шоколад и шоколадные изделия. Причем объемы поставок этой продукции из заграницы увеличились на 45% по сравнению с 2016-м годом. Импорт мучных сладостей вырос на 20,5%.

«Объем ввоза кондитерских изделий в 2017 году оказался самым высоким, начиная с кризисного 2015 года», – подчеркивают в ЦИКР.  Эксперты объясняют рост спроса на сладости снижением цен, который произошел из-за удешевления сырья, в частности, снижения мировых цен на какао. В 2018-м году тенденция сохранится, прогнозируют экономисты. Хотя доля импорта на рынке сравнительно невысока: заграничные кондитерские изделия заняли лишь 7% всего объема потребления.

Крупнейшими поставщиками кондитерских изделий стали страны Евросоюза и Швейцария — на них приходится около 40-60% импорта в зависимости от категории. Еще до 30% ввозится из Белорусии и Казахстана. Крупнейшими импортерами шоколадной продукции также стали Германия, Польша, Италия.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40

АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30

«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов

Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15

«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Импорт шоколада в Россию вырос в 1,5 раза
Суд разрешил КИО расторгнуть договор с арендатором «Морского вокзала»
Эксперты: Петербургские отели в 2018 году поднимут цены на 10-15%
Forbes исключил «Юлмарт» из ТОП-20 самых дорогих компаний Рунета
Суд подтвердил правоту УФАС в споре со Смольным о полномочиях ГЦРР
Следственный комитет и ФСБ проверяют сделки КИО по продаже недвижимости на Невском проспекте
СМИ: Совладельцы Промсвязьбанка после начала санации сняли со счетов в другом банке 4,5 млрд
Суд признал торги по наружной рекламе в Петербурге законными
Суд отменил торги по Кузнечному рынку
«Балтика» обеспечит Катар халяльным пивом
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
ВТБ притянуло «Магнитом»
В Китай со своим дошираком - Россия ответила Alibaba
К Водопьянову подплыли по молочной реке
Финны сдают французам петербургскую стройку
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Вместо рюмочных ударят по алкомаркетам
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Евгений Рыжов: «Власти символично отработали «список Титова»
Ищите еду в Интернете
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх

Читатель "Фонтанки" Дмитрий

Морозное утро подарило петербуржцам гало

кадр из видео/instagram.com/arina_dudareva

Петербург окутан морозным туманом

Новости компаний
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30
«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов
Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
Фото предоставлено компанией RBI
13.02.2018 17:30
В 2017 году RBI и «Северный город» зафиксировали рост продаж
Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») в 2017 году увеличила объем проданного жилья на 16% по сравнению с предыдущим годом
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50
ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
Setl City
09.02.2018 15:30
Setl City возглавила рейтинг застройщиков по выводу на рынок новостроек
Setl City опередила застройщиков Петербурга и Ленобласти по выводу на рынок жилья в 2017 году. Компания заняла первую строчку рейтинга, подготовленного экспертами Центра оценки и аналитики БН, с показателем 886 тыс. кв. м.
ПАО «Группа ЛСР»
07.02.2018 15:10
В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге
«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.