Премиум-проект от LEGENDA получил проектное финансирование

LEGENDA Intelligent Development и Банк «Санкт-Петербург» подписали кредитный договор. Банк профинансирует новый проект застройщика.

Общая сумма кредита – 1,8 млрд рублей. Кредит предоставлен на 3,5 года.

Василий Селиванов, руководитель холдинга LEGENDA:

«Кредитный лимит в данном объеме позволяет полностью обеспечить финансирование стройки. Таким образом, реализация проекта не зависит от объемов привлеченных средств дольщиков. Такая модель соответствует стратегии холдинга LEGENDA и позволит нам начать продажи уже на высокой стадии готовности объекта».

LEGENDA Intelligent Development сотрудничает с Банком «Санкт-Петербург» в области кредитования и проектного финансирования с 2013 года.

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