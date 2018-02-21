Глава МОК поговорил с Левитиным по поводу российского триколора на закрытии Олимпиады

Сборная России может пройтись на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр под собственным флагом, а не под флагом МОК, как это было на открытии соревнований. Как сообщает Inside the Games 21 февраля, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел по этому поводу встречу с помощником президента России Игорем Левитиным, который также является вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Отмечается, что переговоры завершились на позитивной ноте.

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.

Перед стартом Олимпиады ходили разговоры о возможном разрешении на использовании российского флага на церемонии закрытии Игр. Однако после случая с положительной допинг-пробой бронзового призера по керлингу Александра Крушельницкого такую возможность поставили под сомнение. Напомним, зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.