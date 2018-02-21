К ночи в Петербурге ждут -22...-24

О сильных морозах предупреждает ГУ МЧС по Петербургу 21 февраля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Северо-Западный гидрометцентр, ночью 22 февраля в Северной столице ожидается понижение температуры воздуха до -22...-24 градусов.

Спасатели советуют горожанам правильно одеваться в сильный мороз: выбирать «многослойную» одежду, предпочитать варежки перчаткам, утеплять шею и запястья. А от металлических украшений лучше и вовсе отказаться.

Напомним, ранее стало известно о том, что МЧС наградило главного синоптика Петербурга Александра Колесова за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.