Глава МИД Украины рассказал о массовом бегстве жителей из страны
Украину ежемесячно покидают 100 тысяч жителей страны. Такие данные привел министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».
Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube. «Только в прошлом году Украину покинули больше миллиона украинцев. Посмотрите: когда 100 тысяч украинцев покидают Украину ежемесячно, вопрос далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни», — заявил он.
Также министр вспомнил свой визит в учебное заведение в одном из украинских городов. «Я вспоминаю, как несколько месяцев назад посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса, в которых почти ни одного поляка», — сказал Климкин. Он добавил, что украинцы, ученики этой школы, учат польский язык, мечтая уехать в Польшу.
Ранее сообщалось, что к концу XXI века численность населения Украины, по прогнозам экспертов, составит около 20 миллионов человек — это примерно в два раза меньше, чем сейчас.