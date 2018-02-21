Переход на «Московской» открыли после покатушек пенсионера на кроссовере

Подземный переход станции метро «Московская» со стороны улицы Авиационной в Петербурге снова доступен для пассажиров днём 21 февраля.

Как сообщили в пресс-службе подземки, ограждения сняли в 14:08. Оба перехода «Московской», и со стороны Авиационной, и со стороны Алтайской, принимают горожан. Машину эвакуировали.

Напомним, около 11:40 кроссовер SsangYong Actyon покинул проезжую часть и скатился по ступенькам в сторону метрополитена. За рулём машины находился 62-летний пенсионер. По словам сотрудников ГИБДД, шофёр действовал деликатно и пропускал пешеходов.

Сейчас состояние водителя оценивают медики. Пешеходы не пострадали.