Депутаты продлили действие материнского капитала в Петербурге

Депутаты петербургского парламента 21 февраля в третьем чтении продлили действие в Северной столице материнского капитала до 2021 года. За документ проголосовало 44 депутата, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Закон продлевает действие региональной программы материнского капитала до 2021 года. На текущий момент его размер составляет 148 тысяч рублей. Выплата назначается при рождении третьего и последующего ребенка. По данным депутатов, с 2012 года в Петербурге было выдано более 30 тысяч сертификатов на материнский капитал. 70% семей используют эти средства для улучшения жилищных условий.