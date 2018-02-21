Манчини: Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой проблемой

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини поделился ожиданиями от ответной встречи с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась победой шотландской команды со счетом 1:0.

«Матчи на групповом отличаются от встреч на стадии плей-офф. Другие условия проведения матчей, все будет иначе. Статистика говорит, что мы неплохо играем дома, так что я чувствую себя уверенно. Думаю, все получится. Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой проблемой. В целом, считаю, что игра получилась хорошей. Завтра нужно сыграть еще лучше, чтобы достичь лучшего результата и пройти дальше. Но я думаю, что у нас те же шансы на выход дальше, что и у «Селтика», – цитирует Манчини официальный сайт «Зенита» 21 февраля.

Ответная встреча «Зенит» – «Селтик» пройдет 22 февраля в Петербурге. Начало в 21.00.

Напомним, групповой этап Лиги Европы «Зенит» завершил на первом месте. На счету сине-бело-голубых пять побед в шести матчах. Еще одну игру петербуржцы завершили вничью.