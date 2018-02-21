Российские лыжники Спицов и Большунов выиграли серебро в командном спринте на Олимпиаде

Четвертую по счету серебряную медаль завоевали российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане. Вторыми в командном спринте свободным стилем финишировали лыжники Денис Спицов и Александр Большунов 21 февраля.

Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо, бронза досталась французам Морису Манифика и Ришару Жуве.

Отметим, в общей сложности эта медаль стала для россиян уже 13-й на Олимпиаде в Пхенчхане (4 серебряных и 9 бронзовых). Из них шесть на счету как раз лыжников. В частности, Спицов и Большунов помимо сегодняшней награды ранее выиграли серебро в эстафете, а Денис также взял бронзу в гонке на 15 км, а Александр — в личном спринте.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.