Тень от телебашни Петербурга появилась в небе

Погода в Петербурге 21 февраля продолжает радовать горожан необычными природными явлениями и «картинками». Вслед на утренним гало в небе появилась тень от телебашни на Петроградской стороне.

Природу явления «Фонтанке» объяснил главный синоптик города Александр Колесов. Появлению двойника поспособствовало низкое облако, окружившее башню. В нем, как рассказал метеоролог, из-за морозного воздуха образовались кристаллики, на которые и легла тень. По этой же причине утром горожане смогли увидеть гало вокруг солнца.

Ранее город накрыло туманом, из-за которого утром в Пулково не смог сесть самолет «Саратовских авиалиний». По словам Колесова, сейчас низкая видимость сохраняется на берегу залива. К ночи, предупреждает ГУ МЧС, в городе на Неве похолодает до -22...-24.