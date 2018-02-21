Петербургские депутаты хотят запретить звуковую рекламу микрозаймов

Депутаты фракции «Единая Россия» петербургского парламента решили бороться со звуковой рекламой микрозаймов. Соответствующую инициативу они внесли в Законодательное собрание Петербурга 21 февраля.

Как сообщили "Фонтанке" в аппарате депутата Дениса Четырбока, в соответствии с проектом федерального закона предлагается запретить рекламу услуг по предоставлению микрозаймов населению. Какие именно механизмы для этого будут задействованы, пресс-служба Четырбока не уточняет.

«С экранов телевизоров, в газетах и на улице нам упорно говорят, как легко пойти и взять деньги в микрофинансовой организации, предоставив только один документ – паспорт. По выдаче микрозаймов уже открытая широкая сеть автоматов, предлагаются кредиты и на дому в режиме онлайн. Люди, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации, перестают объективно оценивать свои возможности и предвидеть возможные риски», – считают депутаты Денис Четырбок и Вера Сергеева.

Ранее в петербургском парламенте борьбой с микрозаймами занимался Виталий Милонов. Он предлагал регламентировать шрифты в рекламных текстах кредитных организаций и писать итоговый процент самым большим кеглем, запретить выдавать займы по праздникам и уменьшить ответственность неплательщикам, а также совсем запретить микрокредитные организации. Большинство инициатив так и не было рассмотрено.